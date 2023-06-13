港鐵以業主身份入稟　追討蓮香樓逾700萬元及損失

老牌酒家蓮香樓及位於荃灣的蓮香棧，於去年8月宣布正式結束營業。不過港鐵昨（12日）以蓮香棧舖位的業主身份入稟，指蓮香棧自去年2月至8月欠租逾426萬港元，另外就違反租約一事，令港鐵損失逾320萬港元。故港鐵入稟高院要求法庭頒令蓮香棧的經營者賠償近747萬港元及一切相關損失。

原告是香港鐵路有限公司，被告為Ngan Hon Bun Andy。涉案舖位為荃灣綠楊坊L1樓P9-9A號舖。據入稟狀指，與訟雙方在2017年簽訂6年租約，最初月租是21.8萬港元，其後遞增至25萬港元月租，被告及後按租約要求向原告存入近105萬港元。在疫情期間，原告10度給予租金寬免，但被告自去年2月起拒絕支付租金、管理費及空調費等雜費，且在同年8月在沒有得到原告同意下單方面解除租約並交出舖位。

原告指被告在去年2月至8月期間，欠交租金及雜費逾426萬港元，而在原告退租但租約未滿租期間，即去年9月至今年10月，亦令原告損失逾320萬港元。原告曾發律師信要求被告還款但不果，故入稟法院要求被告償還近747萬港元及賠償一切損失。

案件編號：HCA 899/2023