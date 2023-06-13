涉網上發布丈夫及其女友資料　30歲女涉起底被捕

一名30歲中國籍女子涉嫌在社交媒體平台，「起底」及「唱衰」丈夫及其女友，她涉嫌在未經兩名資料當事人的同意下披露了兩人的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定，今日(13日)在九龍被個人資料私隱專員公署拘捕。被捕人士正被扣留調查，私隱專員公署會繼續調查案件。

調查顯示，男事主與被捕人士正辦理離婚手續，二人分居後，男事主認識了女事主並開始交往。2023年4月期間，有人在一個社交媒體平台上以女事主的個人資料開設兩個公開帳戶，並發布多條包含兩名事主個人資料的訊息，及對他們作出負面的評論。

相關訊息中，男事主被披露的個人資料包括中文姓名、別名、居住屋苑名稱、工作區域、職業及照片，而女事主被披露的個人資料則包括中英文姓名、別名、匿稱、工作地點、公司名稱、職業、其職業牌照號碼及照片。

私隱專員公署提醒市民，不應因為私人恩怨而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬港元及監禁5年。