荃灣八哥狗B患病遭棄養亡　52歲男飼主涉虐畜被捕

荃灣2個月大八哥狗B疑患上腸病毒，本月初被揭發遭主人棄養，以膠袋及狗袋打包棄置於一處偏僻山頭，最終牠因承受疾病及無情對待折磨不幸離世，其後義工透過電子報案。執法部門經調查後，今日(13日)上午在荃灣區以涉嫌『殘酷對待動物」，拘捕1名姓楊(52歲)本地男子，他已獲准保釋候查，須於6月下旬報到。

本月5日，有寵物義工在荃景圍187號的領養中心旁邊斜坡放狗期間，在山邊發現一個可疑黑色膠袋，打開後發現內藏一個狗袋。狗袋內有一隻呼吸微弱，再被兩重膠袋包裹的年幼八哥犬，當時牠身體虛弱，但仍有意識，義工立即帶牠到獸醫診所醫治。期間，一名自稱狗主男子到場，指八哥從網上購買，但懷疑患上腸病毒，尋遍獸醫不肯醫治後，不想狗隻死在家中，因而棄在山邊，提醒義工小心傳染，更揚言即使八哥康復亦不會繼續飼養。

據了解，幼犬其後情況轉差，於本月6日晚上8時許離世。動物義工中心創辦人指出，八哥BB在兩個多月的生命中，被人當作可以丟棄的消費品，承受很大痛苦，狗主用多重膠袋包裹棄於山邊，意圖讓牠窒息而死，這種殘酷虐待動物行為令人髮指，希望狗主受到法律制裁。義工更為八哥BB取名「NICE」，強調將會報案，希望為牠討回公道，並告知社會，遺棄動物是不可接受的惡行。