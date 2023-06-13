商標侵權案法官判詞涉抄襲　上訴庭下令交另一法官重審

高院原訟庭法官陳嘉信，被指就處理一宗涉及商標的訴訟頒判詞時，其判詞內容有98%是抄襲原告的陳詞，並裁定原告勝訴。被告方質疑屬司法抄襲（judicial copying），並向上訴庭提出上訴。上訴庭於上周五(9日)頒下判詞，認同陳官的判詞屬司法抄襲，並遺憾地指出陳官抄襲的程度和質量是會令人難以相信陳官有運用獨立思考自行處理案中爭議。上訴庭最終決定該案須交由另一名法官重審。

本案涉及的事件為黃道益活絡油控告星洲藥業，指其黃道人活絡油涉侵犯原告的商標。陳嘉信法官為該案的原審法官，經審訊後陳官於2021年4月頒下判詞，裁定黃道益勝訴。但星洲藥業不服，並指在與原告陳詞遂段比較後，認為陳官的判詞有98%的內容與其一致，餘下的內容只有一些修飾性的改變，例如將英文縮寫P替換為the plaintiff，原告方對上訴方此說法並無爭議。上訴方認為陳官並無考慮過上訴方的觀點，只是單純抄襲原告陳詞作裁決。

上訴庭3位法官細閱陳官判詞後，認同上訴方觀點，並指法官不僅必須在司法職能中擁有獨立思考，還必須讓人相信他確是如此。上訴庭指陳官判詞只是全面抄襲了原告的陳述，會使人質疑陳官有否運用獨立思考自行處理案中爭議。上訴庭指法官必須以獨立和謹慎的態度批判性地裁決各方的問題，陳官判詞會令他人產生不滿情緒。因此上訴庭決定撤銷陳官的裁決並將案件交予另一名法官重審；陳嘉信法官自2017年獲委任高等法院原訟法庭法官，會處理民事及刑事訴訟。陳官亦為處理《國安法》的指定法官，並曾獲委任為處理47人泛民初選案的3位法官之一，但陳官於開審前以身體不適為由退出，並由李運騰法官頂上。

案件編號：CACV 225/2021