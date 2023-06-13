昨新增一氧化碳及除害劑中毒個案　患者情況穩定

昨日(12日)本港出現2宗一氧化碳和除害劑中毒個案，當局已將兩個群組轉交相關部門跟進。一氧化碳中毒個案群組涉及2男1女，年齡介乎45至60歲。他們報稱於本周日(11日)在一間村屋進行通渠工程期間，出現噁心、頭暈、乏力和失去知覺，其後被送往北區醫院，同日轉送東區醫院接受治療。兩名男子已出院，女病人則仍然留醫，情況穩定。初步調查顯示，兩名男子於室內進行通渠工程期間曾使用燃料驅動的機器，而室內通風不足。

至於除害劑中毒個案，則涉及一個家庭的3名成員，分別為30歲女子、16歲女童和14歲男童。他們報稱自本周日在家中接觸除害劑後，翌日(12日)出現噁心和嘔吐，同日到律敦治醫院求醫。該名女子無須留醫，女童和男童則於同日轉送東區醫院接受治療，他們現時情況穩定。初步調查顯示該家庭曾於家中使用除害劑，而有關除害劑購自外地，主要成分包括磷化鋁。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。中心提醒市民應只於通風良好的環境適當使用燃料驅動的機器，如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

另外，磷化鋁於接觸水份或濕氣後會釋放磷化氫，吸入磷化氫有機會出現噁心、嘔吐、腹瀉、心律不正、低血壓和急性腎損傷等症狀。漁農自然護理署建議市民，只選擇已註冊並附有正確中英文標籤的除害劑。使用已註冊除害劑時，市民應遵照標籤上的使用方法和指示做足安全措施。市民使用除害劑後如有不適，應立即求醫。