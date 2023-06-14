曾體會疾病之苦　六旬翁30年捐血達百次　慨嘆港人熱忱度降

血液無替代品，僅靠市民持之以恒捐血救人。有病患復康者於30多年前曾數次留醫接受輸血，期間看到各患者受着不同的疾病之苦需輸血，令他深切體會到血液的重要性；康復後定期捐血，30多年來不曾間斷，至今年4月捐血次數已達100次。若身體情況許可，他希望捐到75歲（現時捐血條件最大年齡為75歲，由醫生評估身體狀況決定）；其兄同樣於30年前開始捐血，至65歲已捐達101次。兄弟二人的「豐功偉績」同獲香港紅十字會輸血服務中心嘉許。

65歲的陳國榮約於30多年前，因十二指腸潰瘍，血紅素異常低，需服用藥物及入院輸血，每次需2至3包血，數日後可出院，惟一年後復發，「復發過3、4次」，直到最後一次接受手術後始康復。他憶述，術後十分渴望利用健康的身體去捐血，「受咗人哋恩惠，要幫返人！」詢問醫生後，獲告知若兩年內無再度復發便可，他努力調理身體，最終3年後懷着信心首次捐血，「成功捐到好開心，之後會數住日子幾時夠期可以再捐。」

甚少做運動的陳國榮為能捐血，每周做兩至三次運動，後來每次到捐血站看到血色素達標，能捐血便開心不已，笑言：「捐到後來姑娘都記得我，話我同上次一樣着返同一件衫。」

陳國榮的哥哥陳國森70歲，65歲時捐血已達101次。他謙稱，自己的故事不及弟弟般傳奇，只是在年青時與同事相約捐血，便養成習慣。從前在網上資訊看到捐血可促進新陳代謝，「覺得對身體好，係利人利已」，有時會趁午膳時間去捐血。

不過，兄弟二人卻慨嘆，30多年來見證港人對捐血的熱忱程度今非昔比。陳國榮說，以往每逢長假期，捐血站與主題樂園同樣人山人海，「去到要排兩個鐘先輪到你，姑娘會叫你不如行陣街再返去」，但近年「一個鐘都未必有10個人去捐」。陳國森亦稱：「以前我哋個一代，人人都贊成捐血，但依家好似大家都唔想捐」，每次看到血庫告急的新聞都不禁疑惑起來，「恒常捐血係能力做到嘅事，點解唔做？」二人同樣認為，捐血需靠市民自發，自己身體力行以行動證明捐血100次，期望有更多人可與他們同樣願意捐血救人。

輸血服務中心每年均邀請於該年度捐血達25次或其倍數之人士出席周年捐血頒獎典禮，並頒贈紀念章予以表揚。陳國森於2019年度獲頒100次捐血紀念章；弟弟陳國榮今年4月達100次，將於明年獲頒獎。