市民捐血意欲大減 庫存告急方響應 年輕新力軍缺認知
2023年06月14日 02:00
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香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣期望能帶動年青人捐血步伐。
「全血包」血液可分離成紅血球、白血球、血小板及血漿，存在中央血庫內供不同病人使用，3種血製品限期各異－－血小板僅5天壽命；可儲存最久的是長達一年的血漿，專治免疫系統問題；紅血球的儲存期則有6周。因應血液儲存限期，紅十字會每天目標收集650包新鮮血液供醫院使用，惟近年受不同因素影響下，市民捐血意欲大減，血液收集量最少時僅300包；每次血庫告急，市民始響應前往捐血，本月初周末便收集得約600包。
本港約740萬人口當中，合資格捐血的約500萬，紅十字會目標是每年約廿萬人捐血，惟現時僅約14萬人捐血，佔適齡人口2.7%。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣坦言，最穩定是血庫存量可有10至11天血量，近年本港收集血液數量減少，與港人不了解血液有多重要有關，而且人口老化，年長人士部分身體狀況或不適合捐血。
他形容，年輕人為捐血新力軍，惟不少學生對捐血、血液並不完全理解；紅十字會疫後每周安排學校參觀團到訪紅十字會輸血服務中心總部，加強他們對捐血的認識，消除疑慮。中心亦在大學開展「大學捐血馬拉松」，在校園舉辦捐血及推廣活動，期望以此讓年青人理解捐血是一個長期計劃，而非捐數次便功成身退，從而帶動年青人捐血步伐。
在輸血服務中心工作數十載，他曾見證不少市民捐血的趣事。有單身男女在荃灣捐血中心相識後成為戀人，每年拍拖紀念日都會捐血，甚至結婚亦於捐血站行禮，當日亦不忙捐血。他笑言，踴躍捐血或有意想不到的收獲。