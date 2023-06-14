市民捐血意欲大減　庫存告急方響應　年輕新力軍缺認知

「全血包」血液可分離成紅血球、白血球、血小板及血漿，存在中央血庫內供不同病人使用，3種血製品限期各異－－血小板僅5天壽命；可儲存最久的是長達一年的血漿，專治免疫系統問題；紅血球的儲存期則有6周。因應血液儲存限期，紅十字會每天目標收集650包新鮮血液供醫院使用，惟近年受不同因素影響下，市民捐血意欲大減，血液收集量最少時僅300包；每次血庫告急，市民始響應前往捐血，本月初周末便收集得約600包。

本港約740萬人口當中，合資格捐血的約500萬，紅十字會目標是每年約廿萬人捐血，惟現時僅約14萬人捐血，佔適齡人口2.7%。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣坦言，最穩定是血庫存量可有10至11天血量，近年本港收集血液數量減少，與港人不了解血液有多重要有關，而且人口老化，年長人士部分身體狀況或不適合捐血。

他形容，年輕人為捐血新力軍，惟不少學生對捐血、血液並不完全理解；紅十字會疫後每周安排學校參觀團到訪紅十字會輸血服務中心總部，加強他們對捐血的認識，消除疑慮。中心亦在大學開展「大學捐血馬拉松」，在校園舉辦捐血及推廣活動，期望以此讓年青人理解捐血是一個長期計劃，而非捐數次便功成身退，從而帶動年青人捐血步伐。

在輸血服務中心工作數十載，他曾見證不少市民捐血的趣事。有單身男女在荃灣捐血中心相識後成為戀人，每年拍拖紀念日都會捐血，甚至結婚亦於捐血站行禮，當日亦不忙捐血。他笑言，踴躍捐血或有意想不到的收獲。