巴士港鐵陸續加價　生活更艱難

本港加風停不了，5間專營巴士將於下周日（18日）起加價，港鐵則於本月25日緊隨其後。儘管絕大部分巴士線的車費增加不多於1元；超過九成港鐵車費增加亦不多於4角；惟小數怕長計，市民生活注定難捱。

5間專營巴士加價申請上月獲批，部分是繼2021年4月後再次加價。其中，新大嶼山巴士加7%；新巴、城巴專營權（一）即港島及過海巴士線，加價4.9%；龍運巴士及九巴，亦分別加4.2%及3.9%；至於城巴專營權（二），即機場與北大嶼山路線，是1997年中營運以來首次加價，加幅達4.2%。

當局指，巴士加價後，約87%乘客每程須多付的車費不超過5角，而近乎全部乘客每程，須多付的車費都不超過1元。至於九巴月票將凍價3個月，9月18日起由780元加至800元，加幅達2.6%。

至於過去3年無加價的港鐵，今年加價2.3%，以成人八達通票價為例，屯門往美孚由15.9元上調至16.3元；東涌往香港站則由23.1元上調至23.6元。港鐵多類常客票種則於下月起加價。其中，原價435元的「都會票」上調至445元；「屯門–南昌全日通」則加1元至29元。