東方日報A1：建屋滯後基層出走　治安危城無力挽留

香港一日衰過一日，社會治安崩壞，斬人兇殺駭案接連發生，全民居於危城，惶惶不可終日。同時，當局「龜速」建屋，樓宇供應滯後，基層上樓遙遙無期；兼且公共醫療欠缺保障，排隊醫病等得痛苦；衣食住行樣樣加，百物騰貴令市民生活百上加斤。香江變得家不成家，手持BNO的基層即使學歷低，無專業技能，仍萌生移民念頭。學者擔憂，民生問題惡化恐成「催化劑」，社會充斥戾氣，迫使更多港人移民。

香港近月被嘲淪為「國際大刀會」，問題源於本地治安每況愈下，兇殺暴力罪案沒完沒了。其中，鑽石山大型商場本月初發生斬人慘劇，一名有精神病紀錄男子發難，亂刀捅死兩名無辜女子，案件轟動全港。

此外，本港今年首半年亦發生多宗駭人命案，包括大埔龍尾村名媛蔡天鳳碎屍案，涉及麵店噪音糾紛的元朗康樂路謀殺案，葵涌葵芳閣入屋劫殺案，以及元朗錦壆路電鋸殺繼母案等。

除了治安，香港多方面亦難宜居，不單止衣食住行樣樣加，港人更難覓安身之所。截至今年3月，公屋輪候時間顯示，一般申請者平均需等5.3年才可上樓，而目前瑟縮劏房的基層仍多達逾21萬人。另一方面，社會人口老化亦導致公營醫療體系超出負荷，公營醫院大排長龍、病人睇病難，即使當局增撥資源，成效亦不彰。

香江變得家不成家，市民惟有遠赴他邦。近月有調查指，超過70%受訪港人過去3年打算到海外升學；近40%人欲到海外工作。絕大部分人認為良好英語是海外工作或升學的必要條件，惟近半打算離港的受訪者承認自己英文差，即使語言不通亦執意背井離鄉。

資料顯示，2022年香港人口約733.3萬人，較2021年減少約6.8萬，按年跌幅達0.9%。期內約6萬名香港居民淨移出，創2019年以來的新高。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，本港人才流失問題嚴重，過去幾年數以萬計港人移民，大多是出於政治原因；惟他相信，現時或打算未來一、兩年移民的港人，或有更多民生考慮。

陳偉強歸納多個原因，本港住屋問題多年來無妥善解決，樓價高企，中產難置業；基層、新移民生活水深火熱，而年輕人欠缺上流機會，「倒不如移民，走得就走。」諷刺的是，港府此時大灑公帑填海及發展北部都會區，聲稱為滿足龐大住屋需要，但既然港人紛紛外逃，到底當局所指的急切住屋需求何來？

陳又指，治安轉差亦是大逃港「催化劑」，近期社會怨氣大，隨街斬人案件亦令部分港人打算移民，移居治安穩定城市，避免無妄之災。

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