港府望發展商以私人土地建居屋　激活農地及未發展住宅用地

私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，政府會先推出位於東涌及柴灣的兩幅地皮供發展商投標建屋，合共可建2,300伙，最快2028/29年起陸續落成。「樂建居」定價與居屋相若，將以市價65折發售。當局指，計劃期望私人發展商提供私人土地興建居屋，由於私人發展商現有約1千公頃農地，當局望以3分1補地價為誘因，激活農地及未發展的住宅用地。

房屋局局長何永賢今早(14日)在電台節目表示，因補地價有優惠，故單位售價為市價的六五折，不過依然比最近一期居屋的六二折為高。她提到，是希望私人發展商用高出的3%的差價，在單位的廚櫃、洗手間等設計上，下更多功夫。另外，政府將推出的東涌、柴灣土地，分別於今年底及明年初招標，目標是在2025年推出第3幅土地。

「樂建居」計劃要求發展商聘請獨立檢查人士進行樓宇的最後驗收工作，並提交報告予當局。何永賢表示，相關獨立人士於項目興建期間，要跟項目建築師等專業人士溝通，也要即時處理項目質素等問題。相反假如最後階段才發現項目有大問題，政府不批出滿意紙，相信發展商會面臨壓力，項目亦未能出售，令單位受積壓。而驗收報告亦會指明每個單位需檢驗的部分，確保質素有保證。