8.6「全民運動日」　大部分康體設施免費開放　7.31可預約

為在社區持續推廣普及體育，康文署將於8月6日舉行「全民運動日2023」，以「身心力行體適能」為主題，免費開放轄下大部分康體設施供市民使用，及在各區的指定體育館舉辦康體活動，鼓勵市民透過恆常參與體能活動以鍛鍊體魄，舒展身心。

市民可於7月31日早上，在各區「康體通」訂場櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需較長時間進入網上預訂系統。

當日開放予市民免費使用的康體設施包括室內康樂設施，即羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；戶外康樂設施方面，則有網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施，但不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場。

市民當日也可免費使用公眾游泳池，但不包括灣仔游泳池及九龍仔游泳池。公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得。水上活動中心艇隻當日也免費開放，惟創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用。