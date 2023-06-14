攜巨額美元頻繁往返土耳其　23本地男子涉洗黑錢被捕

香港海關搗破懷疑清洗境外犯罪得益集團，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕23名本地男子(25至47歲)，包括兩名35歲集團主腦、兩名骨幹成員及兩名公司董事等。今年1月初，海關發現一批本地男子頻繁乘搭國際航班往返土耳其伊斯坦布爾，他們每次返港時，均申報代表兩間土耳其公司，帶入由130萬至534萬不等美元現鈔。據了解，該批男子稱相關現金用於珠寶及鑽石貿易，惟他們均無法解釋該公司的本地業務，以及有關資金流向。

海關有組織罪案調查科財富調查課隨即展開調查，鎖定11名有關旅客，他們通常二人同行，返港時攜帶極小量個人行李，僅以手提喼或背囊裝放大量包裝好的美元現鈔，並於抵港後等候通知，其後將現鈔帶至機場客運大樓停車場，交予同伙運走款項。有關款項其後被運至尖沙咀兩個空殼公司登記的商業單位，惟相關公司報稱作電子產品或家庭用品貿易，與珠寶玉石等貿易無關，亦無證據顯示與該兩間土耳其公司有業務來往。

海關於上月24日發現其中兩名男子即將於傍晚抵港，隨即在機場及市區部署。該兩名男子落機後，向關員申報攜帶534萬美元現鈔，其後將款項交予3名接頭成員。關員遂於25日凌晨時分，突擊搜查尖沙咀一商業單位，發現該3名接頭成員正在點算及重新包裝該批現鈔，隨即將他們拘捕帶走，並檢走共534萬美元現鈔、大量空置行李篋、背囊、數錢機、電腦、手提電話及銀行入帳單據等證物。該兩名抵港男子則其後於大圍及粉嶺落網。

海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富指，海關經跟進調查，相繼拘捕其他涉案人士，相信兩名集團主腦操控11名本地男子，以數千至數萬元不等報酬，由土耳其攜帶巨款返港，他們大多為20至30歲，分別報稱無業、文員、保險經紀及售貨員等，部分人有案底，不排除他們被利用「搵快錢」心態作案。被捕人亦包括一批負責處理現鈔成員，他們與帶錢到港的成員互不相識，相信是主腦刻意招攬，以減低被追查風險。

海關指，集團由今年1月初開始活躍，至行動當日一共41次申報帶入大額美金，涉案金額達9,100萬美元(約值7.5億港元)，屬同類案件金額最高，而犯案高峰期間，更於一個月內作出22次申報，每當有一批人帶款抵港後，主腦便會安排下一批人離境。海關亦透露集團經常轉換運送款項的車輛，又曾於4月初轉換同區另一個商業單位處理款項，以逃避偵查。涉案款項來源及去向仍在調查中，不排除會流向找換店或其他國家繼續處理，海關已與國際機構進行情報交流，並向土耳奇有關當局協助調查。所有被捕男子現已獲准保釋候查。