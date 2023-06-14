指沒針對網編設專有罪責　容海恩憂香港變犯罪天堂

為打擊新型科技罪行，律政司建議刑事檢控科設立的科技罪行分科，並新增一個首席政府律師職位，立法會人事編制小組委員會今（14日）審議有關建議，有議員關心現時科技騙案每年增長，詢問如何有效地針對社交媒體平台的騙案，稱「遲一日都有幾十位、上百位市民受騙」，又擔憂如果香港沒有針對網上騙案的專有罪行，會讓罪犯認為「香港係犯罪天堂」，甚至「特登來香港呃香港市民」，委員會最終同意項目，並交由財委會審批。

政府提出在刑事檢控科內成立以1名首席政府律師為首的分科，專責處理關於科技罪行和數碼證據的事宜，以加強網絡攻擊和網絡恐怖主義、加密貨幣及網上眾籌平台等的詐騙、起底、網發放信息煽惑他人犯罪等事宜，該職位每年預計開支約375萬港元，分科另設一個首長級副首席律師及助理首席政府律師、9位政府律師或高級政府律師。

議員李惟宏指科技騙案每年增長，詢問政府如何針對根源解決問題，如社交媒體平台；議員周文港也指現時「仿真人」等人工智能罪案增加，如假扮母親要求支付贖金，也逾來逾具欺騙性，又指科技罪案哪怕金額巨大，但刑罰和暴力槍械的判刑未必對等，詢問政府會否加重刑罰。當局同意科技罪行的案件數目明顯地上升，過去6年增加3倍，詐騙案今年首季增加到8,886宗，較去年同期上升6成半，超過7成和網上騙案有關，希望加設職位後可更早對案件提供法律意見，職位也會檢討現行證據法和打擊科技罪行的法例是否足夠和有效。

法律改革委員會早前針對依賴網絡的罪行提出立法建議，議員鄧飛指是次開位針對法改委建議，惟建議未有排上立法會議程，質疑先開位的做法是否恰當，當局回應指法改委提出建議後政府相關決策局需要考慮是否落實，而這個職位可給予給予法律意見。

對於香港還未有針對網絡騙案訂立專有罪責，議員容海恩建議參考內地做法訂立罪責，否則擔憂會讓罪犯認為「香港係犯罪天堂」，甚至「特登來香港呃香港市民」，議員葉劉淑儀則詢問當局會否參考英國正草擬的網絡安全法，指其權力更大，比起「律政司申請禁制令禁幾首光榮歌」是「小巫見大巫」，當局回覆指會考慮不同地方的法例。