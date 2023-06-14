民政署擬開位監督關愛隊　議員質疑職能重疊分工不清

民政事務總署擬重新開設1個首長級丙級政務官編外職位，職銜助理署長（5），負責推動《建築物管理條例》（第344章）的修訂工作，並領導及監督18區的「關愛隊」，立法會人事編制小組今日（14日）通過該項建議，稍後交財務委員會審批。有議員質疑新編制任期內難以完成所有工作，亦有議員質詢與助理署長（4）的工作有重疊，分工不清晰。

有議員直言民政署人員工作質素參差，質疑只是修訂條例不能處理現有的矛盾，關注修訂後怎麼去落實，譬如市民面對授權書的問題，民政署的角色如何，是否會引入強制調解機制，過去就沒遵從《建築物管理條例》在合適時間張貼財務報表的法團會否有行動或懲罰，又批當局沒有整體布局思維，只是將財務報表發送給所有業主等手段不能解決問題。

另一議員葉劉淑儀指出聯絡主任擔負重要角色，但其工作繁重，時常陷入被動境地，又指在現有制度架構下其晉升空間下，建議改善架構推動他們更積極工作。議員梁子穎建議政府在18區組織諮詢會等活動幫助業主立案法團完善管理，並指現時缺乏類似組織。

被質疑職能重疊，當局回應兩者工作相輔相成，新開設助理署長則是建築物管理，修訂《建築物管理條例》，包括大型工程定義，相關業主會文件要求，接著會就授權票，主管當局權力等展開工作。