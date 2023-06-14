截至去年底　8178公僕離職　辭職佔3095屬前年83%

公務員表現不濟，流失量亦高。根據公務員事務局提交立法會的數據顯示，2022-2023年度截至2022年12月31日，離職的公務員達到8,178人，流失率為4.6%，當中有3095人辭職，已逼近上年度的3,734人，為近83%，而遭革職佔38人，被終止服務佔33人。

公務員事務局局長楊何蓓茵書面回覆議員洪雯的提問，除交代上述數字外，亦指退休人數為4,815人，合約期滿者佔55人，死亡及其他原因則分別為84人及58人。

在過去3年，即2020-2022年，首長級人數輕微下降，分別為1,379、1,382及1,378，非首長級的公務員則逐年下降，分別為175,579、175,236及172,286，2022年度較2021年度減少2950人。

過去不少議員對評政府指公務員「零增長」有懷疑，甚至批評政府不斷開設編外職位，批評首長級公務員有增無減。當局回應另一議員的書面質詢，指截至2023年5月 2 日，首長級公務員常額及有時限職位的編制分別為 1,482及81個，即首長級公務員有時 限職位的編制佔整體首長級公務員職位的編制約為5%。

當局又解釋，決定開設常額職位或有時限職位須視乎工作的性質而定，並不適宜設下特定比例。對於屬有時限性質或日後須予檢討的工作，開設有時限職位的做法較為合適，並可確保公共資源運用得宜。

對於公務員流失方面，當局指在今年6月1日 起，各部門及職系可按其人力資源及實 際 運作需要，考慮擴闊招聘範圍至下一屆畢業的大學本科生和研究生( 以4年制學士學位課程為例，即大學3年級生)，讓他們投考公務員。