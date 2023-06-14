議員質詢超市是否涉合謀定價　政府：單憑價格未違競爭行為

消費者委員會早前就3間大型連鎖超級市場在2022年的貨品價格作出調查，發現有近70%貨品加價，而相關超市一籃子共260‍項貨品的總平均售價較2021年上升2.1%。多名議員今(14日)在立法會上關注貨品售價上漲的成因，問到有何措施平抑物價，又質疑兩間大型超市貨品價格一致，要求交代是否涉及合謀定價或壟斷。政府回應指單憑超市售賣的價格相似未必能構成違反競爭行為，又強調香港屬開放市場，未有推行商品實施價格管制。

議員李世榮認為本港超市由兩大集團壟斷，而兩間公司價格一致，指至少有10多產品價格「連1毫子都冇差別」，問到競爭事務委員會如何確保競委會會就超市合謀定價作出調查和監察工作。商務及經濟發展局局長丘應樺回應指單憑超市售賣的價格相似，未必能構成違反競爭行為，又指現時經營超市近乎沒門檻，過去亦有不少新超市和網上商店，價格和折扣亦有不同說明市場有競爭。

另一議員容海恩則問及政府有否研究超市貨品售價上漲的成因，當中是否涉及合謀定價或壟斷，又關注當局有何措施平抑物價，例如有何措施鼓勵更多超市品牌加入香港市場，以透過刺激競爭做到降低貨品價格，以及有何措施促使超市營運者承擔社會責任，做到有效控制必需品的售價，確保市民無需「捱貴貨」。

丘應樺強調香港屬開放市場，沒有推行商品實施價格管制，又指消委會呼籲超級市場集團共同承擔社會責任控制必需品價格。就是否涉及合謀定價或壟斷，他指競委會一般不會公開投訴內容，只會在適當時公布。

另一議員陳克勤批評超市營銷手法有問題，經常出現「明減實加」，形近乎不良的營銷手法，要求政府處理。丘應樺重申不會有價格管制，如果收到投訴競委會會作出調查，亦會和超市商討以確保定價合乎消費者利益。陳續重申，他不是要求當局管制價格，而是管理營銷手法。

而議員陸瀚民就要求政府交代競委會的工作。丘應樺指競委會不時會公布調查個案，又舉例有處理兩間外賣平台損害競爭的行為，強調競委會積極處理影響民生的個案。

圖說 政府指單憑超市售賣的價格相似未必能構成違反競爭行為。