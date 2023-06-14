浸大持續教育學院辦應用教育文憑課程　加職訓元素出路多元

港府近年銳意發展職業專才教育，香港浸會大學持續教育學院本學年開辦全新一年全日制「應用教育文憑」課程，為中六離校生或年滿21歲的香港居民提供多元化的學習途徑，助他們掌握社會及職場所需的知識與技能。課程獲資歷架構第3級認可，學員畢業後學歷相當於香港中學文憑考試5科(包括中英文)第二級的資歷，可循「優先入學計畫」升讀浸大持續教育學院的「管理學高級文憑」、「商業設計高級文憑」以及國際學院「副學士」課程，亦可申請同等入職學歷要求的多個公務員職位。

「應用教育文憑」課程結構可分為兩大組合，組合一的學員須修讀3個必修科目(中英數)及5個補充科目(生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展、延伸數學及科技創新技能)；組合二的學員則須修讀3個必修科目和兩個補充科目，並按個人興趣及職業志向選擇一個選修群組(包括電腦學、運動教練、商業管理、市場營銷、健康護理、微電影創作等多達20個選擇)。前者較着重學術訓練，後者較着重職業導向，兩者均須修讀600學時。

浸大持續教育學院院長鍾志杰教授指，設計「應用教育文憑」課程時曾諮詢百多位僱主和業界人士，因應社會實際需要，以基礎素養、社會素養、認知素養及品格素養為主軸制訂課程大綱，並在補充科目加入科技創新技能，裝備同學的數據應用和資訊科技知識，同時為繼續升學或投身職場作好充分準備。學院講師楊曜聲指，同學在學期間須完成10小時或以上涵蓋職業體驗、體藝比賽、考察團、德育及公民教育等不同範疇的全方位學習活動，實現全人發展。課程將於9月開課，第一階段的報名期至7月17日下午4時，第二階段的報名期由7月18日上午9時至9月9日下午6時。