掀賞鴨潮政府指明年續搞　楊永杰：會否有老夫子麥嘜

近日巨型黃色橡皮鴨再度訪港掀起「賞鴨潮」。立法會今日（14日）討論有關發展水上特色旅遊項目。議員楊永杰質詢當局會否與本地藝術家或藝術團體合作，製作以老夫子、麥嘜等本地故事題材及中國故事題材為主題的水上藝術裝置作品，並定期在本港水域展出。他又關注當局會否與本地船務公司商討，將部分渡輪改裝為觀光船餐廳，以分流在九龍城區用膳的旅行團，以及推廣香港水上旅遊。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指旅遊業一直為香港重要支柱，自從出「你好，香港」後，旅遊業復甦，今年首5個月更有約1000萬旅客入境，強調當局一直致力為旅客提供不同旅遊體驗，又透露當局會在2024年會再次和海外以及本地藝術家設置海上藝術裝置。他指目前市場已有觀光船，相信有觀光船會根據市場需求加入服務。

議員陳家珮指若欠缺清晰政策支持，部分旅遊團會受現行政策掣肘，如牌照，成為推行政策的「阻力」，要求旅遊事務處與相關部門商討「拆牆鬆綁」，將「你好，香港」帶到水上。

旅遊界議員姚柏良則問當局是否有意在發展局改善碼頭計劃上，全面檢視發展海上遊的配套，以推動海上遊發展。楊回覆指旅遊事務處有和其部門商討，承諾會負起責任。就改善碼頭計劃安排上，楊稱政府會考慮實際運作作全面考慮。