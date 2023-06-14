引進辦成立半年接觸150重點企業　3年內吸逾千間來港擴業務

去年《施政報告》提出成立引進重點企業辦公室(引進辦)，並於去年12月23日開始全面投入運作。議員廖長江關注引進辦運作半年以來接洽重點企業的情況。政府指引進辦成立後與150間企業會面，當中包括所屬產業的龍頭，未來會繼續根據目標企業名單，與不同企業接觸及洽談，目前預計今年年底前會接觸接近300間的重點企業，2023至2025年間吸引最少1130間企業在港開設或擴展業務。

廖長江關注深圳市今年表明會引進重點企業研發中心20+，詢問當局會否在河套區與深圳共同引進重點企業，該數量會否計算在當局引進重點企業的績效指標(KPI)內。政府強調當局非常重視與內地的合作，河套更強調合作，機制上有相當保證。

另一議員洪雯認為引進辦在審批的過程中需要牽涉不同部門，因而影響效率，要求當局改進。議員陳沛良關注當局會否制定重點企業落戶香港的條件，例如招攬及培訓本地員工，企業留港發展的最低年限等。政府則認為不適合列出引入企業的條件，指質素相當重要，舉例企業聘請的人數不多，但其科技對香港意義大，都會樂意提供適當措施引進。