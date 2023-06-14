毀防盜器偷貴價帽斷正　女警判囚3個月獲緩刑

當差逾30年的中年女警，去年休班時涉嫌於一間名牌時裝店內，偷去一頂值逾5,600港元的帽子，她事後被控一項盜竊罪，早前經審訊後被裁定罪成，押後至今（14日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官指，被告有一定程度預謀犯案，考慮到被告任職了警員一段長時間，而且是受審後被定罪，認為罰款不足以反映案情嚴重性，判被告入獄3個月，緩刑12個月。

50歲女被告劉潔兒，被控於2022年5月21日在尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670港元。本案爭議之處在於被告是否有意圖盜竊，審訊時辯方傳召精神科專家作供，稱被告患有抑鬱症、驚恐症等，她服食鎮靜劑後，受藥力影響才犯案。但裁判官不接納辯解，指閉路電視片段顯示，被告遭截停前行為並無異常，認為她清楚自己的行為，有不誠實意圖盜竊，裁定她罪成，並下令她還押小欖精神病治療中心候懲。

辯方今日求情指，考慮到被告有精神問題，需要接受治療，而且她是初犯，希望法庭判罰款、感化令或緩刑。裁判官判刑時指，由於精神科醫生報告指，目前被告毋須接受入院式禁閉治療，故醫院令不是判刑選項。本涉及一定程度預謀，被告用工具將防盜器拆去，只付較平的貨物，認為當時清楚自己的作為，案例顯示，有計劃犯案可判處即時監禁。不過，考慮到即時監禁可能影響被告精神狀況，決定以緩刑方式處理。

案件編號：KCCC 2064/2022