行水路快艇走私163隻貓狗　31歲無業漢判囚28個月

執法人員於去年5月在沙洲一帶海域發現一艘可疑快艇，並立即要求停船受查，船上一男子卻驅船掉頭離開。人員最終將快艇逼停，並在船上檢獲17個寵物籠，內裏共放有117隻貓及46隻狗等動物。涉案男子其後被捕，並於今早(14日)在區院承認殘酷對待動物及危害他人在海上的安全等5罪。法官李慶年最終判處被告監禁28個月，並指走私動物令情節更嚴重，尤其以水路方式，加上被告在深夜無牌航行並逃避人員追捕，令動物生命被危害的風險更高。

報稱無業的31歲被告梁霆烽，分別被控輸入未列倉單貨物、殘酷對待動物、沒有遊樂船隻操作人本地合格證明書、沒有停止航行及危害他人在海上的安全共5罪。被告過往有1項藏毒案底，被判罰款2,000港元。辯方求情強調被告非主腦，因當時失業，想「搵快錢」收取5,000港元報酬行事，但最終未有收到報酬。

控罪指他於2022年5月18日在香港，輸入未列倉單貨物的117隻貓、46隻狗和1隻兔子，並於同日至翌日，以17個手提籠運送上述動物，其採用的方式可能導致該些動物受到不必要或原可避免的痛苦。他亦被控在同年5月19日，身為掌管在航行一輛機動快艇，在沒有相關駕駛牌照及無合理辯解的情況下，危害2艘水警多重任務截擊艇所載警察的安全，或致使該等人的安全遭危及，即身為快艇船長以危險方式操控快艇。

案情指案件為一宗以水路走私動物案，2022年5月18日晚，執法人員發現一艘沒有亮燈的快艇正進入香港水域。及後水警小艇往沙洲截停快艇，翌日凌晨在內河貨運碼頭附近發現被告駕駛該快艇，艇上有多個寵物籠。水警小艇發響號要求停航，被告卻轉向北航行且加速。15分後快艇終被截停，人員發現艇上有17個籠，關着共164隻動物，籠內環境十分劑逼，動物全身濕透並發出哀鳴，該些動物均為未列艙單貨物。警誡下被告稱為收取5,000港元報酬駕快艇運送動物往屯門，被告並無駕駛本地船隻牌照。在案發後不足兩個月，涉案動物當中有48隻貓及12隻狗相繼死亡。

案件編號：DCCC 945/2022