斥兩電賺到盡　獎勵措施極度荒謬　議員促檢討准許利潤

近年電費不斷飆升，有輿論指兩間電力公司賺盡8%的准許利潤上限，令市民生活及營商成本百上加斤。立法會大會今日(14日)討論由議員陸頌雄提出的「輸入內地電力，平抑香港電費」議員議案，陸認為政府應逐步開放電力市場，並增加輸入內地電力的比例，以減少兩電的固定資產投資，達致平抑電費；同時要求政府檢討《管制計劃協議》，降低兩電的准許利潤，以紓緩電費上調壓力；檢討客户表現獎罰機制及每月調整燃料費的機制，以體現兩電的企業社會責任等。

議員林筱魯提出修正案，因刪去「降低兩電的准許利潤」的原議案字眼而遭到多名議員反對。議員梁子穎認為做生意賺錢是無保證的，然而兩電的公共服務生意不止保證賺到錢，更可以「賺到盡」。梁批評政府幫不到市民平抑電價，減輕壓力，市民惟有自救，不是用少點電，而是直接不用電，譬如去商場嘆冷氣。梁促政府提升提升兩電營運透明度，披露建設維護成本、借貸利息成本、採購價格等資料。

議員吳秋北亦反對林的修正案，指明顯與原議案的意思背道而馳。他提到澳門現時有9成電力來自內地，並一直加強兩地聯網，足見內地輸電是可行的。吳引述去年11月的報道，指中電每度電1.544元，港燈1.97元，而澳門只有1.35元，深圳更只有0.8元。對於環境及生態局局長聲稱，輸入內地電力不一定能令電費下降的說法，吳認為是不準確的，又斥《管制計劃協議》美其名曰管制，實際上容許兩電在無競爭情況下繼續享受豐厚利潤，獎勵措施極度荒謬。吳強調曾不止一次倡議政府向內地買電，問責政府幾時才能聽取建議。議員楊永杰慨嘆。政府若9年前就着手籌備加大輸入內地電力，今日市民或已經能享受較便宜電力。楊建議中期檢討之際，政府應與兩電協商燃料費成本上本分攤比例，從而降低電費加幅。楊又提出收取公共事業專營權的費用、外匯基金部分的收益同港鐵的股息等資金設立公共事業穩定基金，利用投資增加資金池的收益，更好穩定市民電費等公共事業的開支。

議員陳紹雄表示，單純看電價水平未免過於片面，指可持續發展的社會，對於電力不單看價格，還講求供電的穩定、安全和可靠度。議員江玉歡認為「胡蘿蔔加大棒」同等重要，不能偏執。合理的電價固然重要，其他政策標準，譬如供應容量、時段、品質、安全、穩定和環保表現都不應忽視。她提到電力公司也有賺取利潤的壓力，希望政府基於穩定電價、安穩投資者心態去平衡管制，創造適當誘因鼓勵電力公司做長遠投資，加強服務質素。

議員盧偉國，指政府正就管制協議的中期檢討作準備，主張藉此契機，與時並進地推出優化措施，包括進一步推廣再生能源在本港的運用，同時加強區域合作，輸入更多的清潔電力，落實長遠減排策略。盧又提到，本港有多年區域合作，有機制利用內地電力，即大亞灣的核電，要增加內地電力的比例可以通過與兩電的合作達成，而毋須開放電網，讓第三方直接使用兩電投資的電網是不大可能的。