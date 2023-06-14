丈夫悉妻偷食　涉勒索姦夫229萬兼非法禁錮　與友人同囚32個月

已婚男醫生於早前透過約會程式邂逅1名有夫之婦後，與對方發生關係。女方丈夫得悉事件後，夥同多名友人去找該醫生，並登上醫生的私家車，勒索對方交出229萬港元並要他分期繳交，男醫生最終交出1.8萬後元後報案。涉案丈夫與其中1友人今早（14日）於區域法院承認非法禁錮和勒索共兩罪，被判監32個月。法官李俊文判刑指，本案情節嚴重，被告夥同多人犯案，且是有計畫及經鋪排，並向事主多番苛索。法官亦指事主實際承受的沉重心理壓力不言而喻，故最終判處被告監禁。

被告倪少軒（51歲、無業）及文家豪（38歲、銀行經理），被控於2021年9月3日在九龍塘某停車場，連同其他人將事主X非法禁錮。2人亦被控於同日至9月7日，連同另一身份不詳人士，以恫嚇方式不當地要求X交出229萬港元。據庭上披露倪於1997年與妻子結婚，現已復合，妻子今亦有撰寫求情信為丈夫求情。

案情指，X是一名已婚的註冊醫生，於2021年8月14日經約會程式認識首被告的妻子，兩人其後曾約會，且曾於8月17日及9月3日酒店性交。9月3日晚，X於九龍塘的停車場取車時，兩被告及另1名男子強行上車，倪稱得悉妻子與X發生關係及知道X住址等資料，又稱「呢件事已經去到大佬度，佢都好嬲」。倪其後又向X稱「你都唔想跑唔到馬拉松架」及「無左隻手做唔到手術架」等。

隨後再有4名男子到場，倪稱其中1人是其「大佬」，對方再要求X給予交代，X提議賠償30萬港元給首被告，次被告遂指「江湖規矩 298」，X認為是指要298萬港元，於是拒絕。商討下X同意在3個月內分期支付229萬港元，及在道歉信上寫下付款安排。文則提供紙筆，並叫X讀出道歉信，又用手機拍攝過程，文隨後下車。X及後駕車前往另一座大廈提款1.8萬港元，倪收款後才離開。同年9月6日，兩被告再找X威脅他於下午前付款，至下午倪再傳送1張顯示X及倪妻樣貌之相片、及提及X的個人資料等，稱X不守承諾，他會公開相片。X於翌日報警求助，兩被告被捕。倪在警誡下稱沒有叫X付款，又指於9月3日得悉妻子與X曾到酒店約會後，他曾找X並登上其私家車質問他；文則稱只是想助倪解決事情，希望X道歉和賠償。

案件編號：DCCC 245/2022,DCCC 405/2023