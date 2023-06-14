擬收回粉嶺高球場32公頃土地　哥球會憂難舉辦高質素國際賽

政府計劃收回粉嶺高球場其中32公頃土地作公營房屋發展，城市規劃委員會今日(14日)繼續就土地用途改劃進行公聽會。香港哥爾夫球會會長郭永亮今日亦有出席公聽會，他在會見傳媒時表示，希望出席城規會會議以重申球會立場，強調保留32公頃土地，對維持高質素球場非常重要，以給予主辦單位信心，而球場不變才可令國際主辦球賽的機構投資資源舉行比賽。

郭永亮又表示，雖然球會知悉政府早前稱要收回土地，但認為高球場土地對舉辦國際球賽非常重要。郭稱不排除香港仍有其他球場可舉行高爾夫球的活動，但粉嶺高球場有過百年歷史證明，球會是保養球場的最好管理者，有效維持球場的最佳質素和最佳狀態，讓香港舉行最高質素的國際賽事，希望可藉球場再令香港舉辦大型盛事，以吸引公眾、政商界朋友。

至於前規劃署署長斥球會以「寸土不讓」策略來商討，郭永亮稱並非「寸土不讓、你死我活」，形容建屋「明明仲有好多選擇」，希望令城規會委員及公眾了解，重申球會保留高球場的決定是為香港整體利益出發。