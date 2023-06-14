高院法官陳嘉信再涉司法抄襲　另案判詞被質疑廣泛整合律師陳詞

高院原訟庭法官陳嘉信，繼早前被揭發就民事商標案件撰寫判詞時涉「司法抄襲」，有98%內容均來自原告的陳詞，令案件須發還重審後，再被揭發處理其他案件時亦有同類情況。上訴庭今日(14日)處理鷹君集團羅氏家族信托基金更換受託人的上訴案時指，發現陳官在處理該案的原審時，其判詞同樣有廣泛整合及應用律師的陳詞。不過上訴庭認為，處理該上訴時不會就陳官的判詞給予比重，並將自行分析證據後重新考慮裁決。

是次上訴案的上訴方為鷹君集團創辦人羅鷹石的孻子羅啟瑞，答辯方為羅氏家族信托基金受託人滙豐國際信託、羅鷹石三子羅嘉瑞、KSL Management Ltd.及HSBC Trustee(Hong Kong)Ltd.。該宗案件的原審法官為陳嘉信法官。羅啟瑞指控三哥羅嘉瑞違責，要求撤銷羅嘉瑞作為家族信託任命人及監護人資格；並要求撤換家族信託受託人滙豐國際信託及要求滙豐國際信託及羅嘉瑞向家族信託賠償損失，陳官最終頒下判詞裁定羅啟瑞敗訴。

上訴方指陳嘉信法官在該案判詞，廣泛覆述滙豐國際信託一方及羅嘉瑞一方的陳詞，更一字不漏引用滙豐國際信託一方的部分陳詞，質疑陳官處理案件時沒有獨立思考。上訴庭則指在該處有關黃道益活絡油商標爭議上訴案時，上訴庭已處理有關陳官抄襲的相同爭議，該案只能發還重審，但本案的情況不同，上訴庭可以自行翻看文件重新考慮裁決，並會以更嚴謹的標準檢視，對原審的判詞只會給予很少或不會給予比重。上訴庭指出原審法官是否出錯並非本上訴的重點；就陳官涉司法抄襲一事，司法機構昨日曾回應指，終院首席法官張舉能已就該案的事對陳嘉信法官作出嚴肅訓誡。

案件編號：CACV329/2021，CACV181/2022，CAMP137/2022