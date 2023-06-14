打擊濫收水費新例　修訂逾2年僅8宗成功檢控　港府擬增加罰則

為打擊業主濫收租戶水費，政府在2021年5月實施《2021年水務設施(水務設施規例)(修訂)條例》，經修訂後的《水務設施規例》規定業主就供水方面，只可向其租戶(包括「劏房」租戶)收回繳交給水務署的水費。立法會議員鄭泳舜今日(14日)向發展局提交書面質詢，指現時劏房租戶的平均水費仍高於普通家庭一倍。政府提供數據顯示，條例生效2年以來收到的投訴共92宗，當中只有8宗成功檢控，而被定罪個案所涉及的水費金額最多高出法定金額5成。

發展局書面回覆指，自《修訂條例》實施後，水務署至今共收到92宗懷疑濫收水費的投訴。當中8宗個案已成功進行檢控及定罪，涉案人士被罰款1,000港元至5,000港元不等。另外15宗個案正在調查中，而餘下69宗個案因投訴人不願作證或未能提供相關資料而沒有足夠證據提出檢控。上述被定罪個案所涉及的水費(包括用水及排污費用)金額為每立方米13港元至18港元，均高於現時《水務設施規例》中訂明住宅用水的最高級別收費連同排污費的每立方米11.97港元。

當局又指，政府一向以不同方式，包括加強跨部門的聯合巡查、優化為「劏房」安裝水錶的申請及加強宣傳教育等工作，以增加阻嚇力，及減低濫收水費的風險。水務署和差餉物業估價署不時進行聯合巡查，打擊濫收水費的違法行為。然而目前《水務設施條例》及《水務設施規例》，並沒有賦權水務署就懷疑濫收水費個案，要求有關涉事人士必須向署方提供有關資料，往往令搜證和調查方面出現困難。為解決這方面的困難，當局正準備進一步修訂《水務設施條例》及《水務設施規例》的相關條文，加強署方的搜證權力及增加罰則，從而提升執法效能，爭取短期內制定有關修訂建議，並諮詢立法會發展事務委員會。