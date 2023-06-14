涉收賄1.3萬披露警方運作　前警員認罪准保釋候判

時任警員涉嫌向1名貸款公司董事收取賄款共1.33萬港元，以回答對方有關警方運作的查詢，另涉嫌未經許可向一名同袍索取貸款約1萬港元。廉署控告時任警員公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪，案件早前在沙田法院首次提訊時，男警原承認全部兩罪，後來卻突然表示欲撤銷答辯，被裁判官斥責「法庭唔係你想點就點！」，並安排今午（14日）處理其撤銷答辯申請。不過該名被告今又表示撤回申請，並維持認罪。裁判官最終決定押後至7月4日判刑，期間被告續准保釋。

29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區，他被控兩罪。同案另一名37歲被告彭閏謙，則為鷹富資本有限公司董事兼股東，他被控一項向公職人員提供利益罪，彭的案件早前已獲押後至7月11日再提訊。涉案兩項控罪於2021年6月30日至2021年10月11日期間發生。蘇靖峰另外亦涉向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬港元，於去年6月承認向收受賭注者投注罪，獲判120小時社會服務令，後因多次遲到被指違反社服令，獲改判監禁10日緩刑12個月。

本案案情指，彭閏謙在2019年透過電話推銷貸款服務時認識蘇靖峰，2人有保持聯絡。2021年6月30日至7月14日，蘇曾問彭借款，在最後1次獲借款後，彭拍下他向旺角警署報案的編號卡之照片傳予蘇，着他幫忙查看案件進度。蘇答允幫忙，其後稱已詢問該區他認識的同袍指案件正調查中，及後又再不時問彭借款。在案發時刻，蘇共16次問彭借款，並借得1.3萬港元，款項最終有全數歸還。蘇最終被捕，警誡下承認有問彭索取借款，但並無替他查詢案件進度，只是向彭捏造曾查詢。案情又指，蘇於2021年已被裁定破產，但於同年9月，曾向一名同袍要求借款1萬港元，不過他並沒有就此事及問彭借款的事向警務處申請許可。

案件編號：STCC 1461/2023