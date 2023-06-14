收回高球場建公屋　馬時亨出席公聽會　籲理性客觀看待建屋問題

政府計劃收回粉嶺高球場其中32公頃土地作公營房屋發展，城市規劃委員會今(14日)繼續就土地用途改劃進行公聽會。港鐵前主席馬時亨亦有出席，他表示今次是首次在城規會發言，指議題對香港非常重要，形容自己是「帶住矛盾開會」，因他本身支持港府興建公屋，憶起自己70年代在愛民邨「上樓」的心情興奮，但他指出高球場意義非凡，在機會成本、交通擠塞、比較其他國家的事例，及政府建屋的決心的因素後，他仍反對政府在高球場建屋。

他提到，粉嶺高球場此地段已有112年歷史，全球逾百年歷史球會不多，除歷史意義外，亦對本港成為國際金融中心的地位非常重要，球場有助建立商業關係、進行商業談判及交流的場所，此類地方有助留住外商及企業進駐。

另外，若當局收回高球場興建公屋，馬認為對北區交通構成嚴重負擔，加上北區醫院擴建，屆時情況將更加惡劣，北區區議會已曾反對。他又以港鐵前主席身份指，若由上水港鐵站開一條支線到粉嶺高球場，路程雖只有1,100米，但仍非常困難，因建鐵道需要經嚴格技術評估和規劃，包括地勢、工程可行性等，表面上無法開一條支線伸延到球會附近。

馬時亨又舉例指，雖然其他國家有收回房地產甚至馬場建屋，不過以新加坡為例，當地人口只有約500萬人，擁有14個私人和3個公眾球場，反觀香港700萬人口卻只有6個半私人球場和3個公眾球場。他又坦言，是次收回高球場建屋事件，「好多人將建屋問題情緒化、甚至政治化」，促要理性和客觀看待建屋問題。

他其後以球會會員角度出發，稱雖然政府有權收回，但仍可交予球會管理，在此地建屋則一定要三思，希望城規會考慮所有人給予的意見。他又多番呼籲，希望大家多思考，若要建更多公屋需思考其他因素，雖然以政府當年在土地大辯論的政治環境來看，明白政府的決定，但他剛才再向城規會解釋，應理性分析，避免事件政治化。他又稱，若政府收回後用來舉辦賽事，他亦會支持。