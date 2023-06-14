涉賓館傷人縱火　持雙程證被告還押候訊　待索精神及心理報告

持雙程證來港男子，於去年1月初突闖進九龍城一幢唐樓的賓館，無故打傷賓館清潔工並縱火燒床單。涉案男子最終被捕，今（14日）在區域法院承認傷人、刑毀及縱火共3罪。法官決定先提取被告的精神及心理報告，案件押後至7月21日判刑，期間被告須還押。

37歲被告馮錦明，今承認傷人、刑毀和縱火共3罪。案情指，去年1月2日，區姓事主於太子道西388號一賓館的8號房清潔時，赤裸上身及身持黑色筆記簿的被告突走近且語無倫次。區向被告稱如非租房便離開，被告突拿出酒精搓手液噴霧噴向區，更嘗試用打火機點火但不成功，被告及後打了區的額頭兩下。區則走到7號房。

被告尾隨區且用腳踢他的胸口致其倒地，並拿起塑膠垃圾桶襲擊區的頭部數下，且持續約30秒。區大叫求助，有租客目睹事件，立即喝止被告，被告則走回8號房內。執法人員到場，發現8號房內的床單被燃點，被告則手持酒精搓手液噴霧和打火機，被告最終被捕，區則被送院，其頭皮及額頭裂傷，胸口亦有瘀傷。

案件編號：DCCC 984/2022