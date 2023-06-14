酒店缺人手僅開7成房　業界促政府輸入9000外勞應急

現時各行各業均出現人手短缺問題，政府昨日公布輸入外勞安排。香港酒店業主聯會今日（14日）表示，酒店業現時欠缺9000多名員工，更指未來將缺1.2萬人，認為有輸入外勞的現實需要，要求政府為酒店業界設立特別計劃，容許輸入9000名外地勞工。聯會總幹事徐英偉形容目前人手「嚴峻」 ，憂客運量全面恢復後，難以應付。

該會早前向99個集團進行一項「酒店業人手短缺及輸入勞工的意見調查」，發現全港酒店業現時欠缺9000多名員工，當中最短缺的工種為房務部、餐飲部和前台部。隨着未來4年有新酒店落成，接待旅客的房間數字預計超過9.1萬間，因此酒店業將會欠缺人手達1.2萬人。

徐英偉透露，因為人手不足，業界僅開放約7成房間，認為目前業界情況「嚴峻」，在航空業尚未恢復載客量，酒店都承受龐大壓力，擔心全面復常會出現問題。他促請政府為業界設置特別計劃，強調聘請本地勞工一定是首選，因聘請輸入外勞成本較高，有關住宿等安排等，一定更困難，認同要先釋放本地勞工，但現時情況「對業界長遠發展不健康」。

旅遊界議員姚柏良認為人手不足會影響酒店業服務質素，更會影響投資者意欲，因為酒店業投資額大，但回報慢，直言「如果勞動力市場長期供應不足，投資者對於繼續投資酒店業會卻步。」