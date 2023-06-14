九巴推暑期小童免費乘車日　指定13個周日及假期適用

暑假將至，九巴今（14日）宣布，將於下周日（18日）起一連13個周日及公眾假期，舉辦小童免費乘車日，以慶祝九巴服務香港90周年。是次優惠涵蓋逾450條九巴及龍運路線，九巴指，首個小童免費乘車日正是父親節，最適合兒童與父母外出享受家庭樂；其他乘車日包括端午節和橫跨整個暑假，讓兒童與家人和朋友四圍探索香港。

小童免費乘車日適用於6月18、22、25日；7月1、2、9、16、23、30日；以及8月6、13、20、27日，共13日。兒童當日可無限次免費乘搭九巴及龍運巴士，除了K12、K14、K17、K18路線。年齡介乎3至11歲的合資格小童，上車時以小童八達通拍卡，車資將設定為0港元。

九巴指，暑假是兒童每年最期待的日子，經歷3年多疫情，終於可迎來首個沒有社交距離限制的暑假，輕鬆出行到處遊玩探索。九巴將舉辦更多「夏日賞童遊」活動，詳情稍後公布。此外，「九巴月票」售價維持780港元至9月17日，而學生於6月30日前登記及購買九巴月票可享買二送一優惠。