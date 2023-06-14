操控價格致消費者買貴貨　競委會屢接投訴　食品日用品等最多

間間舖頭都同價？競爭事務委員會今日(14日)指出，「操控轉售價格」令分銷商之間的價格競爭大減，導致消費者要支付更高價格，亦令有意提供折扣的新分銷商或零售商無法打入市場。競委會透露，食品及雜貨、美容及個人護理、家庭用品及電器，為首3多接獲的投訴行業。

競委會表示，過去幾年不時接獲涉操控轉售價格的查詢及投訴，而情況於多個供應鏈中相當常見，一般只要供應商訂定分銷商，包括零售商在轉售產品時，需要遵守固定或最低轉售價格便是操控轉售價格，除了供應商可能透過直接操控轉售價格，亦可間接地訂定分銷商的利潤，或訂定分銷商在指定價格水平下可給予的最高折扣率，來操控轉售價格。

為操控轉售價格，供應商可能會激勵分銷商，亦可能會透過威脅、恐嚇、警告、處罰、延遲或暫停供貨，向分銷商施壓。部分情況下，分銷商亦可以發起「操控轉售價格」，例如迫使供應商作出操控，以限制在分銷層面的價格競爭。競委會稱去年9月就本港首宗相關個案入稟競爭事務審裁處，當中涉及1間供應商訂定2個主要分銷商，銷售味精粉產品的最低轉售價。

此外，競委會認為操控轉售價格並不如圍標或合謀定價等反競爭行為般直接，需要教育商界及公眾，如何避免參與損害競爭的操控轉售價格，今日起將透過電視、電台，亦播放主題微電影等作宣傳。