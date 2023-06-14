議員促政府發展中醫不要歎慢板　修例加快公院中西醫協作

政府銳意發展中醫，惟有議員指本港長期缺乏完整中醫藥發展計劃，醫療系統以西醫為主導，以致中醫公營醫療角色十分有限、未能發揮所長，今（14日）有議員提出「積極推動中醫發展，紓緩醫療系統壓力」的議員議案，促請政府政府積極推動中醫發展、善用中醫力量，以紓緩公營醫療系統壓力。

本身為中醫的議員陳永光表示，政府「唔好再拍慢板」，指香港公營醫療體系人手長期短缺，市民求診輪後時間長、「睇病難」，問題多年來得不到有效改善，而根據政府數字，到2022年6月底有10,553名中醫，是不容忽視的醫療力量，但礙於政府長期以來沒有善用中醫力量資源的政策方針，只有百分之5註冊中醫在公營醫療系統工作，造成人才浪費，希望政府制定合適政策支援，讓中醫有效分擔本港需求。

針對現時中西醫協作，陳永光指政府投放資源有限，43間公立醫院中只有8間參與中西醫協作計劃，而選定病種只有中風治療、肌肉及骨骼痛症、癌症紓緩治療，政府每年只提供62萬個資助門診配額，就算日後增加至80萬個，依然嚴重供不應求，希望政府可大幅增加資源投放，增加中醫診所資助門診配額，擴大中西醫協作計劃至更多公立醫院，增加選定病種數目，長遠而言，需逐步於公立醫院設立中醫部，增設急症室中醫服務、中醫住院，及對中醫轉介《輔助醫療業條例》「拆牆鬆綁」。

議員陳凱欣提出修正案，強調基層醫療發展重要性，改善醫療系統「頭大身細」的問題，希望未來地區康健中心需要有基礎服務，包括中醫、社區藥房等。另一議員陳穎欣的修正案內容則希望政府加快落實香港中醫醫院建設並進行中西醫結合治療試點等，並投放更多資源擴大規模以提供更多政府資助服務名額，讓輕症和長期病患者有更多機會接受中醫服務。李鎮強也提出修正案，指香港人口持續老化對現時公營醫療系統造成的壓力不斷增加，促請政府積極推動香港中醫發展。