車Cam直擊：秀茂坪私家車入迴旋處　撞右方車反指對方錯

司機駕車進入迴旋處時，應留意並讓路予右方車輛，不過網上今日(14日)流傳一段車Cam片顯示，本周一(12日)有黑白色私家車在秀茂坪道行駛至曉光街交界一個迴旋處，不但沒有減速讓路，甚至與右方車輛發生碰撞，肇事司機其後更落車表示，事件是錄片車司機做錯，引來網民一面倒撻伐，直指其「唔識交通規則」，笑言「揸開碰碰車」。

從影片所見，事發於本周一下午2時20分，當時錄片車輛正在迴旋處外線行駛，而一輛黑白私家車疑無有留意路面情況，在未有煞車的情況下，兩車車頭因此碰撞。錄片車司機其後將片段放上網，並表示對方「出迴旋處睇都唔睇，完全冇收油，直接撞落嚟」，其後又指「(肇事司機)仲要落車話我唔啱」，反諷道「搞笑」。

錄片司機在貼文更特別指出「佢架車本身都已經係滿身傷痕」，思疑肇事車輛因時常發生類似碰撞所致。不少網民均批評該輛黑白私家車「簡直是危駕」，更有人留言指肇事司機「應該係揸開碰碰車」。

根據運輸署，駛近迴旋處時，司機應減慢車速，盡早決定會在哪一個出口駛出，並駛入正確的行車線。駛入迴旋處時，除非有道路標記另作指示，否則應讓路給迴旋處內從右方駛來的車輛。