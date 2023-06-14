旺角茶餐廳用膳　奶茶藏二手檸檬　食客狠斥衞生差

餐廳衞生影響客流，何況半世紀老字號的食肆。有市民今日(14日)在網上表示，到旺角一間有50年歷史的茶餐廳用膳後，發現自己所飲的奶茶杯底竟然出現兩片檸檬，且疑似「畀人篤過」，遂向餐廳反映，惟負責人卻表示是師傅不小心而「跌咗落去」，又指「慣例係擺咗落隻杯會篤下兩片檸檬」，承諾免去其凍飲費用。不過事主則表示負責人態度惡劣，並堅持付錢，直言「一定會上網踢爆你哋啲衞生」。

事主在社交平台群組羅列當日拍下的證據，並在貼文表示當時「叫咗兩個餐，兩杯凍奶茶，飲到尾發現杯底有兩片畀人篤過嘅檸檬」，並指出「檸檬係放(杯)面唔係放底，所以我嗰杯底有兩片檸檬，可以肯定係有人之前飲過嘅凍檸茶」。有網民應和發貼者「冇錯，佢哋檸茶嘅檸檬係放面」，並表示「你杯嘢嚟到，塊檸檬已經喺底嘅話，肯定係二手嘢」。

另有不少網民看罷片段及照片後，均表示該餐廳今非昔比，有曾經的熟客直言「冇幫襯十幾多年，以前同事頭婆有傾吓嘢」，但當內地遊客湧現後「簡直趕客」。不過亦有人好奇事主竟然「奶茶有檸檬竟然飲唔出」，發貼者則回應稱「真係飲唔出，因為成杯都係甜味」，另有網民則表示「畀人篤過點會有味呀」。