強心藥輸注管無開活栓50分鐘　威院初生早產嬰昨午離世

威爾斯親王醫院今日(14日)公布一宗重要風險事件，指一名本周一(12日)出生的嬰兒因早產及患有先天性心臟問題，需使用儀器輔助呼吸及輸注強心藥物。至昨日(13日)凌晨，醫護人員發現輸注管的活栓沒有開啟，阻礙藥物輸注歷時約50分鐘，遂重新為嬰兒輸注強心藥物，惟嬰兒其後情況持續惡化，於同日下午約4時離世。院方表示，事件已通報醫院管理局，並會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

該嬰兒出生後，因早產及患有先天性心臟問題，獲安排入住新生兒深切治療部接受密切監察及治療，並需要使用儀器輔助呼吸及輸注強心藥物。由於嬰兒持續出現低血壓情況，醫護人員於昨日凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，並設定儀器以每小時約0.3毫升速度輸注，並逐步遞增至每小時約0.7毫升速度輸注。

輸注儀器於昨日凌晨約3時50分發出警報，醫護人員隨即檢查儀器，發現輸注管的活栓沒有開啟，阻礙藥物輸注。醫護人員立即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物。嬰兒其後情況持續惡化，於同日下午約4時離世。

院方表示非常關注事件，醫院行政總監與醫療團隊今日傍晚再次約見家人，詳細解釋事件經過，並就事件向嬰兒家人致歉。該院向家人致以深切慰問，醫療團隊及病人聯絡主任會繼續盡力為家人提供支援及協助。