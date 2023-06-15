投訴均不成立　裁判官犯錯毋須負責

回歸25年，法官仍未除假髮，司法改革一味拖，除此之外，即使有法官被揭犯錯，但市民投訴又不成立，毋須負責。去年司法機構公布3宗市民投訴的結果，全部均被判定不成立，其中一項投訴涉及一名男教師起飛腳襲警，他被定罪後，裁判官在無基礎下質疑被告心智是否失常，並且將他還押小欖精神病治療中心索取精神科報告。專責法官小組雖然認為有關裁判官做法屬嚴重錯誤，需要被指摘要作反省，但投訴始終都是被判定為不成立，裁判官毋須為犯錯負責。

該宗投訴案件之被告楊博文，於2019年11月「黎明行動」當日，在上水激烈掙扎並踢中執法人員腹部，被判罪成及監禁9周，他其後向高院上訴但被駁回。之後有公眾投訴指主審裁判官吳重儀偏幫人員，對被告存嚴重偏見。專責法官小組指裁判官就被告的罪責和背景作出評論，不表示審案時心存偏頗，故裁定投訴不成立，惟認為裁判官因認為被告的想法荒唐，便懷疑其精神狀況，在審訊證供從無顯示被告有任何心智失常、精神紊亂的情況下，決定為被告索取精神科報告，將他羈押於小欖，小組對此極不認同，指裁判官此舉是錯誤行使司法權力，認為裁判官犯下嚴重錯誤。

另兩項分別涉兩名裁判官的投訴，小組亦裁定不成立。其中一投訴涉及一名六旬翁拳打執法人員案件，裁判官香淑嫻被指審案時對辯方律師態度不耐煩及無禮，及漠視被告的輕判請求。小組稱裁判官語調平和有禮，又指判刑不屬投訴司法人員的範疇。

另一項投訴則涉一名科大男生在校園襲擊內地博士生，被判囚9個月兩星期，男生其後上訴得直，獲撤銷定罪及刑罰。有關投訴指原審裁判官鄭紀航在證據不足下將被告定罪，判罰亦不合理。小組以裁決及判罰屬司法決定，不屬可投訴的範疇而裁定不成立。