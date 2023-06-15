12款循環扇　8款未能通過安全測試　當中4款或增觸電風險

炎炎夏日，除了大開冷氣，不少人都會開風扇助消暑，不過買風扇都要小心安全！消費者委員會測試了12款循環扇，8款未能通過部分安全測試項目，包括有4款的絕緣距離不足，可能增加觸電風險；2款的物料阻燃能力不符合標準，容易燒着；還有1款有夾到兒童手指的風險。

近年市面出現的循環扇，體積較傳統的座地或座枱風扇細小，風扇頭的外形一般為圓筒形，聲稱能促進空氣對流循環，一般使用時間可能較長，甚至會在睡覺時通宵使用，安全程度絕對不容忽視。消委會測試發現，Turbo Italy循環扇的內部電路板上個別帶電部分之間的絕緣距離不足，較標準少1.0毫米；THOMSON、Turbo Italy、JNC及三信SANSHIN樣本當拆下風扇罩及/或扇葉後，用戶可接觸到的摩打轉軸與個別內部帶電部分之間的絕緣距離不足，較標準少2.8毫米至4.3毫米不等；如果用戶拆下風扇罩及/或扇葉前，沒有先拔掉電源插頭切斷電源，會增加觸電的風險。

而普樂氏Proluxury風扇運作時，量得摩打線圈的溫度升幅為93.1K（1K即攝氏1度），較標準上限（90K）超出3.1K，未能符合標準要求，容易過熱。伊瑪牌imarflex風扇的部分內部塑膠元件及三信SANSHIN的部分外殼膠料則未能通過針燄測試，着火後未能在30秒內自動熄滅，阻燃能力不符標準要求。另外，愛麗思IRIS OHYAMA循環扇上下搖擺運作時，模擬兒童手指的試驗手指可被夾於風扇頭與底座之間的空隙，而試驗手指被夾到時所承受的力度（16牛頓）超出標準上限（15牛頓）。若家中有兒童，應將風扇放在兒童不能觸及的地方，避免受傷。

消委會提醒，消費者把風扇放在平穩及不易絆倒的地方，並留有空間讓風扇擺動和散熱，風扇若發出不尋常聲音、氣味等，或外殼破爛，應立即停止使用及拔掉插頭，並安排檢查修理。

普樂氏Proluxury的供應商回應消委會指，委託獨立實驗所進行的測試結果較消委會的佳。愛麗思IRIS OHYAMA廠方指其測試結果均沒有超出標準上限，認為消委會測試結果或因測試誤差所致。伊瑪牌imarflex、三信SANSHIN的供應商均向消委會提供安全測試報告及證書，以證明產品符合安全標準，認為消委會的物料阻燃性測試結果屬個別事件，而為保障消費者，均願意免費更換有關零件。Turbo Italy供應商表示會改良產品以確保符合安全標準。消委會未有列出其他相關廠商的回應。