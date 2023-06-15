氣球驗出致癌物　最多超標6.8倍　消委會：勿用口吹

市民舉行派對或慶祝生日，氣球是不可或缺的裝飾品，更是兒童喜愛的玩具，部分人會用直接用口為氣球充氣。消費者委員會檢測19款乳膠氣球產品型號，合共35個樣本，發現全部樣本檢出不同種類的亞硝胺化合物及或可亞硝化物質，當中部分屬懷疑致癌物，13個樣本檢出的亞硝胺化合物總遷移量超出歐盟標準，最多超標6.8倍。消委會提醒消費者，使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣。氣球產品難以重用或回收，佈置時宜考慮以較環保的裝飾替代。

歐洲玩具標準及歐盟《玩具安全指令2》規定，氣球產品所用的彈性物料中，亞硝胺化合物總遷移量不應超過0.05mg/kg。消委會在不同零售點購買了11款單色或單一款式氣球產品，以及8款混色或混合款式的產品作檢測。結果發現，逾9成樣本(32個)檢出不同種類的亞硝胺化合物，當中逾3成(13個)檢出的亞硝胺化合物總遷移量由0.058mg/kg至0.39mg/kg，超出歐洲標準上限，其中10個樣本檢出的亞硝胺化合物總遷移量較高，由0.106mg/kg至0.39mg/kg，超出上限約1.1倍至6.8倍。

當中售價最便宜，每個僅售0.3港元的樣本含量最高(0.39mg/kg)，為自內地品牌「对了」(DUILE)，該樣本一款黃色氣球的可亞硝化物質總遷移量更達6.502mg/kg，超標5.5倍。只有「Everts」、「Miracle Atelier」及「amscan」金色氣球等樣本沒有檢出13種亞硝胺化合物。

國際癌症研究機構(簡稱IARC)將亞硝胺化合物(NDELA)歸類為或可能令人類患癌物質（第2B組）。這種物質容易被皮膚吸收，可以經由皮膚接觸和呼吸等途徑吸入。當兒童用口為氣球充氣時，有機會因為氣力不夠，而延長了用口接觸氣球的時間，加上部分年紀的幼童處於探索階段，特別喜愛用口啃咬周遭物件，玩樂時或會吸吮氣球表面。

有樣本個別亞硝胺化合物的遷移量較高，檢測發現近7成樣本(24個)檢出NDELA，其中5個達0.05mg/kg或以上；此外，27款樣本檢出有NDMA及／或NDBA，當中9個驗出0.057mg/kg至0.355mg/kg不等。整體而言，有20個樣本同時檢出NDELA及NDMA，或NDELA及NDBA等2種或以上亞硝胺化合物；其中1款樣本檢出的NDELA和NDBA遷移量同時較高，分別為總遷移量上限的2.58倍和3.76倍。

歐洲標準和歐盟《玩具安全指令》所設的可亞硝化物質總遷移量上限同為1mg/kg。是次檢測卻發現逾半樣本(19個)的可亞硝化物質總遷移量由1.114mg/kg至6.502mg/kg不等，超出歐洲標準及歐盟規定上限最多5.5倍。有26個樣本釋出的可亞硝化物質被轉化成NDMA，當中半數的遷移量較高，由1.037mg/kg至5.605mg/kg不等，單憑樣本衍生出NDMA的濃度已超出相關總遷移量規定。

現時本港法例訂明的3套玩具標準中，只有歐洲玩具標準就氣球產品設有亞硝胺及相關物質遷移量的上限要求，消委會建議業界留意並參考不同國家或地區的1歐洲玩具標準就氣球所用的彈性物料設要求上限。消委會亦建議有關執法部門參考相關標準加強抽驗，確保經由不同渠道或銷售模式供應的產品均屬安全，並適時研究相關法例對消費者的保障是否足夠。

消委會亦發現，部分型號標籤不符本港法例規定，兩款型號的包裝只以英文標示安全警告字句，另有5款型號的中英文警告字句不盡相同，部分只有英文說明。5款型號沒有標示進口商或供應商的公司名稱，以及其香港地址，消委會已轉交相關產品資料予海關研究跟進。

「对了」的供應商表示，收到檢測報告後已即時停售相關型號的氣球產品，並指日後會留意相關玩具安全標準的要求，以確保其供應的氣球產品符合安全規定。該公司又指日後會考慮改善產品標籤上所載資料。