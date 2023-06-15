12間寵物泳池收費不清　不提水深水溫　伴游最多收$560

天氣愈來愈熱，除了人要游泳消暑，不少狗主都會帶毛孩「放電」，但需留神泳池的安全措施，以免樂極生悲。消費者委員會檢視12間寵物游泳池的服務詳情，發現除了收費資訊透明度不足，全部商戶都沒有在其網頁或社交平台上完整地提供泳池的水深、水溫及清潔頻率等資料，大部分商戶都沒有提供其伴游護理員及戲水池當值職員的資歷，例如是否考獲寵物急救證書。

消委會於今年3至4月，檢視了12間專門為犬隻提供游泳場地的商戶的服務內容，包括7間室內恒溫池及5間戶外戲水池。室內恒溫池標榜有寵物護理員在水中以1對1或1對2的比例貼身照顧，較適合初次游泳、年老或希望訓練肌肉或關節的犬隻。戶外戲水池則以自助形式為主，適合有經驗及喜歡社交的犬隻。

該會提到，詢問的5間戶外戲水池中，僅1間表示有職員會在泳池開放時段於水中及池邊當值，餘下4間並沒有提供相關資訊。全部戲水池均沒有提供其職員的資歷、是否考獲寵物急救證書、當值人數等重要資料。而7間恒溫池當中，有5間明確表示護理員已考獲寵物急救證書，但其餘2間則未有回覆。

收費方面，7間室內恒溫池當中，僅3間有在網上公開完整價目表及服務內容，其餘4間須自行查詢收費，其中2間需要消費者先提交犬隻品種、體重、年齡、疫苗注射紀錄等資料再報價。以1隻9公斤柴犬為例，選擇護理員伴游的話，不同室內恒溫池周末收費介乎380港元至560港元。戶外戲水池方面，是次調查的5間商戶當中，有3間設有會員制度，入會費由每隻犬隻單性50港元登記費到380港元半年會籍不等，另須繳付90港元至150港元單次游泳費，其中1間即使成為其會員，每次仍要額外支付入場費。

消委會指出，4間泳池在截稿前未有回覆或表明不會回覆，另外3間只作簡短回覆，認為業界極需改善資訊透明度，主動披露資訊，令消費者作出知情及適合其犬隻的選擇。