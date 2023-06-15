二手平台未設假貨審查及退貨機制　消委會促平台改善

近年港人環保意識提高，令二手交易平台大受歡迎。不少市民將一些使用過但仍然八、九成新的物品，放到平台上「斷捨離」，既為整理家居，亦能延續物品價值。惟消委會就提醒，過往收到不少投訴指交易後發現貨不對辦，甚至被騙的情況時有發生，而要退貨或追究亦不易，因此主動檢視了七個於本港的網上二手交易平台，了解其條文細則以加強保障消費者權益。

消委會表示，會方職員以一般消費者身份進行實試，於今年3月至5月檢視了7個於本港營運的網上二手交易平台，發現個別平台或致消費者不必要地披露大量個人資料，而各平台對於註冊帳戶的做法各異，包括逾半平台未有限制同一用戶所持有的帳戶數量，只有個別平台只要求用戶不可繞過買賣限制而註冊額外帳戶，或規定不能以多個帳戶刊登同一物品。調查中又發現，涉及的二手交易平台中，在平台、賣家和買家三方的權責不清，對消費者保障有限，大部分平台更註明只作為場所提供者，不會介入交易過程，或是為交易物品的質素和真偽等負上任何責任，僅由消費者自行判斷。

消委會認為，涉及的平台在監管措施只依賴禁售物品清單及檢舉功能等基本措施，僅靠買家提高警覺性及賣家自律，做法並不理想，因此促請平台提升企業責任，加強研究並提升交易保障措施，例如探討審查假貨和引入退貨機制的可行性，為消費者提供一個更安全、公平、透明的交易環境；會方亦提醒，賣家放售物品亦應遵守有《商品說明條例》，以免誤墮法網。