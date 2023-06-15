斥政府減學士學位卻輸入中醫　林振昇：做法奇怪

中醫發展近年備受重視。立法會今日（15日）討論有關「積極推動中醫發展，紓緩醫療系統壓力」的議員議案。有議員批評本港中醫發展緩慢，又斥政府一方面削減大專院校的中醫學士學位，一方面輸入中醫，做法奇怪。

議員林振昇指要推動中醫發展，人才十分重要，現時本港3間大學專門培訓中醫人才，但政府近年卻削減資助中醫本科學士學位的名額，更在一般就業政策和輸入人才清單中加入中醫師，直言做法「奇怪」，要求政投放資源到本地院校培養人才。他又指目前不少和中醫相關的行業，如推拿行業，亦未獲重視，惟不少推拿場所未能以按摩院條例註冊，更經常被誤以為色情行業。

工程界議員盧偉國則指疫情期間顯示中西醫並用有成效，惟香港中醫服務發展緩慢，第一所中醫醫院要在2025年才可以啟用。他要求當局加快將中醫納入公營醫療系統，並強化中醫在基層醫療的角色，讓輕症和長期病患者有效分流，紓緩公營醫療人手不足的情況。

對於中西醫協作方面，議員鄧飛表示支持，並強調協作不是單純將中西醫放在同一間醫院，認為要解決好中西醫合作細節、具體執行的問題。