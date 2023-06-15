通脹猛於虎　五巴士下周日起同加價　市民荷包乾硬化

本港加風停不了，市民生活百上加斤，運輸署今日(15日)都發出通知，溫馨提醒市民下周日(18日)起5間專營巴士公司同時加價，至於港鐵亦將緊隨其後在本月25日加價，市民外出返工返學車費開支將大增。

根據5間專營巴士早前的公布，新大嶼山巴士將加價7%；新巴、城巴專營權（一）即港島及過海巴士線，加價4.9%；龍運巴士及九巴，亦分別加4.2%及3.9%；至於城巴專營權（二），即機場與北大嶼山路線，是1997年中營運以來首次加價，加幅達4.2%。政府當局就指，巴士加價後，約87%乘客每程須多付的車費不超過5角，而近乎全部乘客每程，須多付的車費都不超過1港元。至於九巴月票將凍價3個月，到9月18日起由780港元加至800港元，加幅達2.6%。各巴士公司陸續在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整情況。

至於過去3年無加價的港鐵，今年將會加價2.3%，以成人八達通票價為例，屯門往美孚由15.9港元上調至16.3港元；東涌往香港站則由23.1港元上調至23.6港元。港鐵多類常客票種則於下月起加價。其中，原價435港元的「都會票」上調至445港元；「屯門–南昌全日通」則加1港元至29港元。