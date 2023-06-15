擬恒常化出售租置計劃回收公屋單位　房委會明討論細節

房委會於2021年將逾800個經租置計劃回收的單位，納入現行的綠置居計劃中出售。有消息指，因過往兩期單位的銷情理想，房委會為加快將租置計劃屋邨中未售單位「去貨」，將於明日(16日)的資助房屋小組中建議將計劃恒常化。此外，當局加快興建公屋就似乎初見成果，有指在2022至23年度的公屋可實際編配單位數目，較原先高出10%，料有逾3萬個單位可作編配。

據了解，房委會將建議恒常化出售的有關單位，目標買家為綠表及「特快公屋編配計劃」的合資格人士，而現時39個租置屋邨現租戶仍可隨時選擇購買其正居住的單位，惟料有關計劃的目標買家將不會擴至白表，以確保可供編配的公屋單位數量。

此外，有消息指2023至24年度公屋編配現估算可達2.41萬個單位，當中約1.8萬個來自公屋申請，包括1.62萬個來自「一般申請者」、1,800個來自「配額及計分制」下非長者一人申請者等。同時，據知2022至23年度公屋實際編配為約3.09萬個單位，較原先估算的2.76萬高逾一成。房委會資助房屋小組明日將舉行會議討論恒常化出售租置計劃回收單位，以及本年度公屋編配估算數字情況。