47人案續審　前公民黨成員鄭達鴻作供　稱黨內部決策過程不民主

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，被裁定表證成立，案件今（15日）在西九龍法院（暫代高院）續審。13名被告之前表示擬自辯。至今日前公民黨成員鄭達鴻作供，成為首位出庭作供的被告。鄭「大爆」公民黨內部決策過程其實並不民主，表面上由執委會投票決定，但事實卻是黨內最高層「話事」，所謂執委不過橡皮圖章。

鄭達鴻作供時指，他認同公民黨理念，即一國兩制下為港人服務，故於2012加入公民黨，並於2015年及2019年先後當選區議會議員。被問到與建制派的工作關係。他說政治上針鋒相對，民生上則互相合作。鄭說，公民黨決策的架構主要分為執委會及黨團，前者成員包括地區支部主席等，黨團由黨魁、當屆立會議員等組成。

鄭稱，黨團凌駕執委會，形容執委會不過是橡皮圖章。他解釋，公民黨傳統由立會議員起家，「架構唔係咁穩陣」，向來由立會議員「話事」，加上立會議員覺得作為最前線，做決定是理所當然，何況黨團和執委會重要成員高度重疊，很多時候是黨團「傾好」再交執委象徵式通過。若黨內最高層決策核心有取態，即使有反對意見，往往說服不到最高權力，只好不情願地跟隨。他同意這過程不民主。

案件編號：HCCC 69/2022