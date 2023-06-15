近3成港車北上中籤者逾期未申請　署方稱不延長期限

「港車北上」計劃將於下月1日實施，而在上月底政府開始進行抽籤登記，中籤者可正式遞交申請。運輸署稱，首輪1,600名中籤者中有1,158人已提交申請，餘下有442人均未能在上周六限期前提交申請，佔整體近3成，署方表明不會延長有關期限。運輸及物流局則指稱，已獲發「港車北上」相關牌證的人士今日(15)起可經運輸署「港車北上」指定網站的「指定日子預約系統」預約出行日期，政府將密切監察合資格的申請及預約數目，適時公布每日出行車輛數目上限。

運輸署表示，在已交申請中有691宗經初步審批後已轉交內地政府審批，署方將陸續通知申請人申請結果，以及向獲批核的申請人發出電子臨時入境機動車牌證。相關申請獲內地政府確認後，運輸署會簽發並郵寄「封閉道路通行許可證」予申請人。對於早前有意見指要求「港車北上」申請人在抽籤前提供所有證明文件以作審核，避免太多人在中籤後沒交正式申請，署方稱為方便申請人登記電腦抽籤，該署認為維持現時安排，而毋須附上所需證明文件的安排較合適。

香港汽車會會長李耀培表示，據他了解，部分中籤者根本無內地駕駛執照，但亦有人反映申請手續繁複，有申請者因未能通過人面辨識，或未能趕及72小時限期內準備相關文件，因而延誤提出申請。