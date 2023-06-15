涉為減贍養費少報收入被控妨礙司法公正　地產代理董事認罪判囚

物業代理公司高層為了申請免除支付每月2500港元贍養費，向家事法庭少報其收入約300萬港元，並為此作假證供，因而被廉政公署起訴6項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪及1項宣誓下作假證供罪。被告今（15日）於區院承認全部控罪，被暫委法官張志偉判監18個月。法官直指案情嚴重，被告是有預謀犯案，且欺騙家事法庭，影響到法庭執行司法公義，其行為不能容忍。

控罪指，被告吳文錦（37歲、報稱地產代理公司首席聯席董事）於2018年3月19日至2019年2月21日期間，向家事法庭登記處送交載有虛假內容的文件，即2份非宗教式誓詞、3份書面答覆及1份經濟狀況陳述書，當中夾附虛假付款通知書及銀行結單的副本，以向家事法庭申請更改贍養令。他另被控於2019年2月21日，就一宗婚姻訴訟的更改贍養令申請中，故意作出虛假陳述，指自己從僱主所得的每月收入約為8,500港元。辯方求情指，被告得悉妻子並非把贍養費用於兒子身上，更拿二手校服給兒子穿着，他因不憤才干犯本案。被告亦很愛錫兒子，每月會給予他約3萬港元作補習及生活費。辯方望可判處社會服務令，惟法官指本案並不適合。

案情指被告與妻子於2009年結婚並育有1子，但於2013年離婚，家事法庭頒令被告與前妻共同撫養兒子但須支付贍養費。2017年8月起，被告每月須向前妻支付贍養費2,500港元作供養兒子。被告於2018年1月起以財政困難為由，向家事法庭申請免除向前妻支付上述費用，其後獲批。被告於案發時為地產代理公司分行主管，他報稱每月只獲約8,000港元底薪及數千至萬多港元佣金，有時更沒有佣金，他亦呈交相關文件及在宣誓下作供以作證明。但實際上他每月獲得數千港元至77萬港元不等佣金，與他報稱的總額相差約300萬港元。

案件編號：ESCC 1071/2022