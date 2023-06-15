本港逾2千人急需器官移植　當局加強推廣器官捐贈登記活動

近期本港掀起取消登記器官捐贈風潮。​衞生署表示，香港現時有逾2,000名器官衰竭病者急切需要器官移植，否則只能依賴儀器和藥物延續生命，當中有不少人因等不及適合的器官便離世，故呼籲市民踴躍支持器官捐贈。署方將於下周一(19日)起的兩周內加強推廣，在全港18區設置器官捐贈推廣站，方便市民了解器官捐贈的資訊及即場於中央器官捐贈登記名冊登記。

署方將於下周一至月底(30日)期間，分別於多個地區康健中心、社區會堂、民政諮詢中心等設置十八個器官捐贈推廣站，讓市民即場登記捐贈器官。中央名冊於2008年設立，方便有意捐贈器官的人士自願登記，妥善及安全地記錄其捐贈器官的意願。有關的器官捐贈醫護人員，會透過中央名冊得悉去世者捐贈器官的意願，並讓捐贈者家人知道其遺愛人間的心願，以成全其遺願。

香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式。根據機制，縱使死者生前已表明死後願意捐贈器官，器官捐贈聯絡主任亦會徵求死者家屬的同意。該署強調，若家屬反對，有關移植手術便不會進行。因此，中央名冊是捐贈者向家人及醫護人員清晰表達離世後捐贈器官意願的途徑。