涉冒簽傳訊令狀案　4被告中僅1人准保　案件押8.10再訊

兩男女涉嫌冒簽傳訊令狀，並要求2名因另案正還押的人聲稱傳訊令狀是由他們簽署，2人連同2名還押者分別被控串謀製造虛假文書及意圖妨礙司法公正罪，案件今日(15日)在西九龍裁判法院提堂。4人暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押後至8月10日再訊，讓執法部門繼續調查，當中1人准保釋，其餘3人則須還押。

4名被告依次為林明儀(64歲，退休人士)、顏學健(33歲，外賣員)、張家俊(33歲，無業)及何卓為(39歲，無業)。候訊期間，只有顏學健獲准保釋外出。張及何涉嫌與深圳灣口岸及羅湖爆炸案有關，2020年被控串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，該案已轉介高院處理。

首3名被告控罪發生於2023年3月1日至3月6日期間，針對何卓為的控罪則於或約於2023年3月6日。控罪指，4人串謀製造一份有虚假簽署的傳訊令狀。林明儀另面對一項作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為罪。她被控於2023年6月8日，在荔枝角收押所探訪室內，接觸一名為梅銘鋒的人士，並要求該梅銘鋒傳達訊息給何卓為和張家俊，聲稱傳訊令狀是他們所簽署的，從而阻撓及妨礙香港警察的調查及相關的刑事訴訟程序。

案件編號：WKCC2577/2023