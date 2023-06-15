溝女班逼學員付費　網紅「鬼王」違商說罪成7.6判刑

自稱「鬼王」的網紅去年開全方法真人特訓班，收費近萬元美金教男人「溝女」心法技巧。當學員付學費後，「鬼王」卻又涉嫌要求他們另繳大筆費用作「形象改造」，被指違反《商品說明條例》。事件牽涉兩名事主，涉款約54萬港元。「鬼王」否認兩項誤導性遺漏的營業行為罪，案件早前於東區裁判法院開審後，裁判官陳志輝今日(15日)裁定被告面對的控罪均罪名成立。裁判官認為被告確有提供課堂予事主，事主交付的亦為學費。被告之前的推廣簡介及交易前的商討，從無提及有額外換裝費，屬誤導性遺漏。裁判官押後至7月6日判刑，期間提取被告的社會服務令報告，被告續准保釋。

33歲被告周柏賢，自稱「鬼王」。他被控於2022年1月26日及2月15日，分別在香港作為商戶向2名分別姓鄭和姓陳的消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，即向2人以不明確、難以理解、含糊或不適時方式提供重要資料，即2人須分別就被告所提供的約會課程繳付費用3.82萬港元及7.6萬港元外，再分別繳付一筆10萬港元及33萬港元的款項，購買飾物及衣服。當中陳更必須交出包含1款由被告認可的歐米茄手錶，否則2人將不容許參與上述約會課程的實戰課，因而導致或相當可能導致2人作出交易決定，如沒有接觸該營業行為，2人是不會作此決定。

案件編號：ESCC 502/2023